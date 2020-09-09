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В Перми открыли памятник Дмитрию Донскому и Евдокии Московской
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы хорошо помним историю средневековья страны и понимаем, что Дмитрий Донской - это тот святой, который являлся основоположником объединения российских земель, это защитник Отечества, мы прекрасно помним события Куликовского сражения".К 640-й годовщине победы в Куликовской битве, которая датируется 8 сентября 1380 года, и приурочили открытие.Создание бронзовой композиции длилось почти полгода, проект поддержали пермские нефтяники. По словам создателей, памятник является символом верности Отечеству и любви - княгиня Евдокия была единственной супругой Дмитрия Донского и родила ему 12 детей, а после смерти князя посвятила себя делам милосердия и благотворительности.
Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Памятник, который мы сегодня открыли, является символом единства, единства в первую очередь семьи, чем сильна наша Русь, тем, что свято хранит в первую очередь семейные ценности - это семья, это дети, это наши предки".
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