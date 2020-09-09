В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта

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Подрядчик работает сразу на нескольких участках, чтобы ускорить темпы выполнения ремонта. На участке от улицы Ленина до улицы Советской осталось выполнить озеленение и установить скамейки и урны. Одновременно ремонт продолжается в сторону улицы Монастырской.
Как изменилась пропускная способность одной из главных улиц Перми, выяснял Максим Пеккер.
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