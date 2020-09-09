Пермский край примет первую в​ России​ Олимпиаду по кулинарии и сервису

В Перми состоится​ I​ Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». Данное решение поддержал глава Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства сегодня, 9 сентября. Олимпиада состоится на площадке Завода Шпагина с 20 по 22 ноября.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: «Совместно с Национальной ассоциацией кулинаров России было принято решение о проведении Олимпиады в Пермском крае. Для нас это знаковое событие. Будем рады принять мероприятие, оно укладывается в концепцию развития туризма и сервиса, а также ресторанного бизнеса. При этом мы планируем максимально задействовать в мероприятиях олимпиады​ студентов наших техникумов, чтобы они могли принять участие в мастер-классах и воодушевиться».Всего к участию приглашены не менее 150 кулинаров из 40 субъектов России. Свое согласие подтвердили уже 17 регионов. Регистрация участников начнется завтра, 10 сентября. Соревнования профессионалов запланированы на протяжении всех трех дней Олимпиады по шести направлениям:- Всероссийский чемпионат «Шеф года» (определение лучшего шеф-повара России, проводится впервые в России);- Кубок губернатора среди юниоров (первенство на звание лучшего юниора России среди поваров до 24 лет);- Всероссийский чемпионат «Кондитер года» (определение лучшего кондитера России);- Арт-класс (лучшие работы страны: композиции из шоколада и карамели, карвинг, сахарные цветы, выпечка и работы из теста и т.п.);- IV Всероссийский чемпионат кавистов (определение лучшего кависта России), а также винная выставка на площадке конкурса;- Всероссийский чемпионат бариста (определение лучшего бариста России), а также кофейный бар на площадке конкурса.