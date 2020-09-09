← Земля для многодетных: пермский застройщик подарил городу участок в 12 га
В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта →
Следком проводит проверку по факту ЧП с летальным исходом в парке Горького
Как сообщили следователи, пока по данному факту проводится процессуальная проверка. В парке им. Горького уверяют, что уведомили все контрольно-надзорные органы сразу после инцидента. Но почему-то информация доведена до общественности только сейчас. Хотя понять администрацию можно - им только недавно разрешили работать, подобная история способна отпугнуть потенциальных клиентов, усугубив и без того тяжелое экономическое положение.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Земля для многодетных: пермский застройщик подарил городу участок в 12 га
Каждый метр на учете. Жители ул. Карпинского обеспокоены недостатком информации о расширении дороги
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» рассказал о планах развития производства в Прикамье
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2020
Комиссия отобрала 3 варианта гимна Перми
В торговых центрах Перми открываются прививочные кабинеты
"На костях людей нельзя строить суд!" Жители Кочёво собирают подписи под петицией о запрете стройки
В Соликамске торжественно ввели в эксплуатацию новую автостанцию
Сотрудничество между Пермским краем и ПАО «Лукойл» будет продолжено
В Перми задержан сотрудник Росгвардии, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним
Добавить комментарий: