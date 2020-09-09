Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» рассказал о планах развития производства в Прикамье

План следующих пяти лет по сотрудничеству в экономической и социальной сферах между Пермским краем и «ЛУКОЙЛом» сегодня скрепили своими подписями под соответствующим соглашением глава региона Дмитрий Махонин и президент нефтяной компании Вагит Алекперов.«ЛУКОЙЛ» традиционно является не только крупнейшим налогоплательщиком в Прикамье, но дополнительно финансирует ряд социальных программ, по которым в регионе ведётся строительство и реконструкция школ, детских садов, поликлиник, стадионов, домов культуры. Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Это соглашение позволит нам реализовывать и крупные социальные проекты, и делать так называемые малые дела, которые, поверьте, не менее значимы для наших жителей. Поэтому мы сегодня благодарны компании за то, что она рядом, компания помогает, и компания планирует развитие и связывает это развитие именно с нашей территорией".Вагит Алекперов рассказал о планах по развитию производства в Прикамье. Это, например, создание нового комплекса по глубокой переработке нефти на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», кроме того, большие планы по геологоразведке, которая на сегодняшний день имеет стопроцентную успешность. Что касается социальных обязательств, все они будут выполнены в полном объёме.Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Мы привержены тому, что если соглашение подписано, оно должно быть выполнено, и для нас очень комфортно работать в рамках соглашения. Почему? Потому что администрация, губернатор, они более чувствуют те нужды, которые есть у людей".