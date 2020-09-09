Каждый метр на учете. Жители ул. Карпинского обеспокоены недостатком информации о расширении дороги

Представителям пермской мэрии пришлось успокаивать жителей улицы Карпинского, обеспокоенных планами строителей, расширяющих проезжую часть. Люди сетуют на отсутствие достоверной информации. Обратились к своему представителю в городской Думе, в итоге была организована встреча заинтересованных сторон.С 10-го этажа реконструкция улицы Карпинского выглядит особенно масштабной. Дом Лидии Щедриной расположен ближе всех к дороге. Жильцы волнуются, не будут ли машины ездить прямо под окнами.Лидия Щедрина, председатель ТСЖ «Карпинского, 108»: "Тротуар сейчас 4,20, газон - 6 метров, то есть грубо — 10 метров. Насколько меня известили, сдвинется всё на три метра. В принципе, мы согласны. Единственное, чтобы не было ближе". За уточнением всех деталей и правовых вопросов председатели местных ТСЖ обратились к депутату городской Думы Дмитрию Малютину. На выездное совещание он пригласил представителей районной и городской администраций. Жители дома №112, на территории которого и организовали встречу, тоже хотят знать, как близко пройдёт дорога.Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Для вас, чтобы более-менее понятно было, границы работ — это внешний край тротуара от проезжей части. И эту территорию мы не трогаем у этого дома". Лидии Щедриной пообещали предоставить план реконструкции, чтобы границы были обозначены не на словах, а вполне конкретно.Людей волнует не только соблюдение границ, но и сохранность газонов и кустарников, которые высаживали своими силами. Как заявили в администрации, в этом году ремонт будет проведён на участке от Свиязева до Рязанской, здесь — только в следующем. А значит, сотрудничать и контролировать придётся на протяжении всего срока реконструкции.Ещё один вопрос — коммуникации. Водопровод питает значительную часть района. Чтобы продолжать работы, сейчас запускается резервный. С этим связаны перебои последних дней, пояснили на встрече.Михаил Колотыгин, председатель ТСЖ «Карпинского, 112»: "Нас в основном интересовали сложности, связанные с прилегающей территорией, как будет вестись строительство дороги. Общее понимание в принципе нашли с депутатом и администрацией".Также местным жителям пообещали, что не будет проблем с выездом из дворов даже во время самых активных работ. Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Нашли ответы на все те вопросы, которые были у жителей и у руководства домов. Берём это дело на контроль, будем работать вместе".В результате реконструкции улицы Карпинского появится 4 полосы, а также круговая развязка на пересечении с Советской Армии. Открыть новую дорогу планируют к концу 2021 года.