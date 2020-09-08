«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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08.09.2020 в 14:59
08.09.2020 в 14:22
08.09.2020 в 13:48
08.09.2020 в 13:00
04.09.2020 в 12:50
08.09.2020 в 10:15
03.09.2020 в 16:50
30.08.2020 в 20:41
24.08.2020 в 17:15
20.08.2020 в 16:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2020
Комиссия отобрала 3 варианта гимна Перми
В торговых центрах Перми открываются прививочные кабинеты
"На костях людей нельзя строить суд!" Жители Кочёво собирают подписи под петицией о запрете стройки
В Соликамске торжественно ввели в эксплуатацию новую автостанцию
Сотрудничество между Пермским краем и ПАО «Лукойл» будет продолжено
В Перми задержан сотрудник Росгвардии, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним
Пермяков приглашают на бесплатные занятия йогой, зумбой и скандинавской ходьбой на свежем воздухе
В Перми пройдёт «Донорский субботник»
В Пермский край поступила первая партия детской вакцины от гриппа
«Золотая шайба»: в Перми состоится гала-матч с участием легенд отечественного хоккея
В Прикамье еще 60 человек заболели коронавирусом
9 и 11 сентября частично изменится расписание вечернего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь–Краснокамск
В Красновишерском районе медведь разорвал в клочья туристическую палатку
Вынесен приговор двум пермякам, напавшим на полицейских
Завершается прием заявлений по системе «Мобильный избиратель»
На участке Комсомольского проспекта полностью обновлена проезжая часть
Автобусные маршруты № 14, 67 и 74 продлили до остановки «ул. Маяковского»
В перечень площадок для вакцинации от гриппа добавились офисы МФЦ и предприятия
Подписана дорожная карта по взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями края
На избирательных участках завершают монтаж систем видеонаблюдения
В Перми бродячая собака напала на ребенка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2020
Погодный контраст: чем удивит погода на этой неделе?
На «Заводе Шпагина» началась подготовка к фестивалю Efest’2020
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Комиссия отобрала 3 варианта гимна Перми
В торговых центрах Перми открываются прививочные кабинеты
"На костях людей нельзя строить суд!" Жители Кочёво собирают подписи под петицией о запрете стройки
В Соликамске торжественно ввели в эксплуатацию новую автостанцию
Сотрудничество между Пермским краем и ПАО «Лукойл» будет продолжено
В Перми задержан сотрудник Росгвардии, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним
В Прикамье еще 60 человек заболели коронавирусом
9 и 11 сентября частично изменится расписание вечернего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь–Краснокамск
В Красновишерском районе медведь разорвал в клочья туристическую палатку
Завершается прием заявлений по системе «Мобильный избиратель»
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