← 9 и 11 сентября частично изменится расписание вечернего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь–Краснокамск
В Прикамье еще 60 человек заболели коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8335. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 7 сентября – 1).
Из 60 новых инфицированных – 26 мужчин, 34 женщины. Среди них: младше 45 лет – 7 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 24 человека старше 65 лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
9 и 11 сентября частично изменится расписание вечернего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь–Краснокамск
В Красновишерском районе медведь разорвал в клочья туристическую палатку
Завершается прием заявлений по системе «Мобильный избиратель»
На участке Комсомольского проспекта полностью обновлена проезжая часть
В перечень площадок для вакцинации от гриппа добавились офисы МФЦ и предприятия
Подписана дорожная карта по взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями края
На избирательных участках завершают монтаж систем видеонаблюдения
В Перми бродячая собака напала на ребенка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2020
Погодный контраст: чем удивит погода на этой неделе?
Добавить комментарий: