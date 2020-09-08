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В Перми задержан сотрудник Росгвардии, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним
В понедельник в Сети появилась информация о том, что неизвестный ворвался в один из пермских домов, попытался изнасиловать хозяйку, а когда та сбежала, надругался над ее сыном. Это произошло 3 сентября. Полиция задержала мужчину в тот же день. При нем нашли служебное удостоверение.Пресс-служба Росгвардии: «По данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины военнослужащего, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2020
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