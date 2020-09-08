← В Красновишерском районе медведь разорвал в клочья туристическую палатку
9 и 11 сентября частично изменится расписание вечернего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь–Краснокамск
«Ласточки» по маршруту Пермь–Краснокамск начали курсировать 1 сентября. Всю неделю (до 7 сентября включительно) проезд был бесплатным.
По данным краевого минтранса, за бесплатную неделю «Ласточками» воспользовались 15 270 человек. Это 57,6% от общего возможного числа пассажиров (количество сидячих мест в «Ласточках» 400-420).
С 8 сентября стоимость поездки в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели «электропоезд + автобус».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Красновишерском районе медведь разорвал в клочья туристическую палатку
Завершается прием заявлений по системе «Мобильный избиратель»
На участке Комсомольского проспекта полностью обновлена проезжая часть
В перечень площадок для вакцинации от гриппа добавились офисы МФЦ и предприятия
Подписана дорожная карта по взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями края
На избирательных участках завершают монтаж систем видеонаблюдения
В Перми бродячая собака напала на ребенка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2020
Погодный контраст: чем удивит погода на этой неделе?
На «Заводе Шпагина» началась подготовка к фестивалю Efest’2020
Добавить комментарий: