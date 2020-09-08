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В Красновишерском районе медведь разорвал в клочья туристическую палатку
В гости к туристам пришел молодой медведь, которого привлек запах еды из палатки. Палатку зверь в итоге порвал в клочья, а затем ушел.
Как рассказывают зоологи, осенью медведи активно запасают жир, чтобы впасть в спячку на всю зиму. Если особь недостаточно питалась, сейчас она будет искать пропитание где угодно.
Действия туристов можно назвать легкомысленными. Медведя нужно было сразу отпугнуть громкими звуками и огнем, иначе зверь может вернуться в лагерь, даже если его перенесут в другое место. Если это произойдет ночью, то трагических последствий не избежать. На Ветлане медведь в этом сезоне не первый раз выходит к туристам.
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