В Красновишерском районе медведь разорвал в клочья туристическую палатку

В паблике "Типичные Березники" ВКонтакте появилось видео, снятое туристами в минувшие выходные в окрестностях горы Ветлан в Красновишерском районе. Посреди дня к разбитому у реки лагерю вышел медведь. Люди его вовремя заметили и отбежали на безопасное расстояние и, как ни странно, начали снимать хищника на камеру мобильного телефона.В гости к туристам пришел молодой медведь, которого привлек запах еды из палатки. Палатку зверь в итоге порвал в клочья, а затем ушел.Как рассказывают зоологи, осенью медведи активно запасают жир, чтобы впасть в спячку на всю зиму. Если особь недостаточно питалась, сейчас она будет искать пропитание где угодно.Действия туристов можно назвать легкомысленными. Медведя нужно было сразу отпугнуть громкими звуками и огнем, иначе зверь может вернуться в лагерь, даже если его перенесут в другое место. Если это произойдет ночью, то трагических последствий не избежать. На Ветлане медведь в этом сезоне не первый раз выходит к туристам.