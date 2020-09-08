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Завершается прием заявлений по системе «Мобильный избиратель»
Сегодня последний день, когда еще можно открепиться от избирательного участка по месту регистрации и выбрать любой другой на территории Прикамья. Система «Мобильный избиратель» позволяет сделать это несколькими способами: посредством обращения в офис МФЦ, через портал "Госуслуги", а также при подаче заявления в территориальную или участковую избирательную комиссию. Последние уже открыты и ждут посетителей.
Пермяки смогут принять участие в выборах губернатора Пермского края и в Москве.
Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Жители Пермского края могут проголосовать на одном из 30 цифровых избирательных участков, которые расположены в столице, причем проголосовать за губернатора Пермского края, находясь прямо там. Это позволяет механизм "Мобильный избиратель". Если человек знает, что он будет находиться 13 сентября в столице нашей родины и сможет прийти на один из этих участков, то ему необходимо через МФЦ, территориальную или участковую избирательные комиссии или через портал госуслуг подать соответствующее заявление, но указать один из 30 цифровых участков. 13 сентября с 8:00 до 20:00 по московскому времени прийти на выбранный участок и проголосовать".
Выборы губернатора Пермского края пройдут 11, 12 и 13 сентября. В ряде территорий Прикамья в это же время завершатся свои, местные, кампании.
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