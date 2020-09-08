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На участке Комсомольского проспекта полностью обновлена проезжая часть
Ремонт на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской практически выполнен, в ближайшее время подрядчик проведет работы по озеленению и установке малых архитектурных форм.
Ремонт участка от улицы Ленина до улицы Монастырской идет полным ходом: на всем его протяжении полностью завершено устройство дорожной одежды и установка бортового камня, выполнено строительство ливневой канализации, завершается строительство кабельной канализации. На участке от улицы Ленина до улицы Советской работы уже перешли к стадии благоустройства – здесь осталось закончить наружное освещение, установить малые архитектурные формы, уложить газон и провести работы по озеленению. От улицы Советской до улицы Монастырской завершается устройство тротуаров по четной стороне улицы, в ближайшее время подрядчик приступит к работам по нечетной стороне. В ближайшее время начнется укладка гранитной плитки в бульварной части, реставрация чугунного ограждения.
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