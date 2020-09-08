В перечень площадок для вакцинации от гриппа добавились офисы МФЦ и предприятия

Как сообщили в краевом Минздраве, с начала плановой вакцинации от гриппа в Прикамье поставлено уже более 30 тыс. прививок. По словам главы Минздрава Оксаны Мелеховой, этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с​​ распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнула, что​​ грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов.Для жителей Пермского края возможны несколько основных вариантов для выбора места вакцинации от гриппа.

Поликлиника.​​ Для традиционной вакцинации в поликлинике по месту жительства можно подойти в регистратуру с паспортом и полисом ОМС. Работник регистратуры даст направление в кабинет профилактики, где медработник (врач или фельдшер) оценит общее состояние человека (отсутствие повышенной температуры и т.д.). При отсутствии противопоказаний медработник поставит прививку. Также можно заранее записаться на прививку из дома через единый телефон записи «К врачу» 263-11-36 или​​ 8-800-2000-300.

По месту работы.​​ Многие крупные предприятия Прикамья предоставляют своим работникам возможность вакцинироваться без отрыва от производства. Администрация этих предприятий заключает договоры с медорганизациями, которые приезжают на производство и вакцинируют работников. Узнать о том, есть ли на вашем предприятии подобная практика, можно у сотрудников медицинской службы (если таковая имеется), в отделе охраны труда или в кадровом отделе.

ТРК.​​ С 2020 года появились альтернативные площадки для вакцинации. Дополнительные места для проведения иммунопрофилактики организованы в семи крупных городах Пермского края. Всего в территориях будут работать 23 бригады: 9 в Перми и 14 бригад в населенных пунктах региона.​

Офисы МФЦ.​​ Кроме того, пункты вакцинации от гриппа открываются в​ филиалах​ МФЦ Пермского края: в 6 районах​ Перми​ (по одному в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском,​ Орджоникидзевском и два​ в Свердловском районе) и​ в 21 территории: Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Соликамск, Добрянка, Кудымкар, Верещагино, Нытва, Оса, Октябрьский, Карагай, Горнозаводск, Кизел, Березовка, Большая Соснова, Юсьва, Частые и Коса.

Кроме того, создано более 1 тыс. мобильных бригад. Они будут осуществлять выезды с целью вакцинации населения в школы, детские сады и на производства.​​