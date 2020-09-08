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Подписана дорожная карта по взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями края

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В Березниках глава Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов подписали так называемую "Дорожную карту", по которой предприятие будет в ближайшие два года наращивать долю своих заказов у пермских производителей. Причем не только промышленных, речь в том числе и об образовательных услугах, цифровых и природоохранных технологиях. Впечатляющий рассказ о возникновении Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей сменяется экскурсией по современному жилому комплексу для сотрудников «Уралкалия». Все это – часть договоренностей калийщиков и региональной власти по созданию комфортной среды в удаленных территориях.
Позже в музее «Уралкалия» подписали «Дорожную карту» по взаимодействию с промышленным комплексом региона – еще один вклад компании в совместные проекты развития.
В списке целей «Дорожной карты» - поддержка российских, в том числе пермских производителей, а также увеличение доли отечественных технологий и оборудования. Кстати, в музее компании на почётном месте российский комбайн «Урал 20 КС», который использовали с 1971 года.Сегодня «Уралкалий» реализует три федеральных специнвестконтракта и один региональный. Речь о создании новых производственных мощностей и 2,5 тысяч рабочих мест. В процессе требуются спецодежда, IT-решения и прочие ресурсы, которые может поставлять и местный бизнес.
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Компания работает больше, чем с тысячей предприятий Пермского края. Общий оборот составил более 13 млрд рублей. Благодаря этой «Дорожной карте» планируем удвоить в ближайшем будущем взаимодействие". Это один из примеров промышленной кооперации на территории региона. Сейчас среди заказчиков пермской продукции такие федеральные холдинги, как «Газпром», «Транснефть», «Алмаз-Антей» и другие.
Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ: "Подписанная «Дорожная карта» позволит получить дополнительный синергетический эффект, а мы со своей стороны готовы вместе и с фондом развития промышленности Пермского края, и с федеральным фондом развития промышленности применить весь имеющийся инструментарий".Договорённости краевых властей с федеральным центром даже в непростых экономических условиях позволяют промышленности региона получать налоговые преференции и развивать инвестпроекты. «Уралкалий» - один из примеров. Развиваясь сама, компания помогает развиваться и малому, и среднему бизнесу.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Это позволит создать новые рабочие места, позволит развивать бизнес, платить налоги. Со своей стороны, как участники СПИКов, и как регион, который формирует налоговую политику, которая должна быть привлекательной, будем это продолжать".
Другой аргумент за диалог власти и бизнеса – комфортные условия для жизни каждого даже в отдалённых городах и сёлах. В Березниках только этой осенью появились два новых современных жилых комплекса.

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 08.09.2020 в 09:50 в рубрике - Вести Пермь

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