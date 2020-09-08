На избирательных участках завершают монтаж систем видеонаблюдения

8 сентября - последний день, когда можно открепиться от своего избирательного участка по месту регистрации и выбрать любой другой на территории Прикамья. Сделать это можно в офисе МФЦ, через «Госуслуги» или посредством обращения к специалистам избиркома. Начавшаяся неделя - финальная перед голосованием, которое стартует уже в пятницу. На избирательных участках завершается монтаж систем видеонаблюдения. Безопасность - так же, как и открытость - не бывает лишней. Так что к уже имеющейся системе видеонаблюдения гимназии добавляют еще две камеры, как раз в том месте, где в конце недели разместится избирательный участок. Изображение будет высокого разрешения и будет заметно отличаться от того, что было раньше. Пока камеры показывают обычный учебный день, но уже в пятницу на экране можно будет увидеть и зону выдачи бюллетеней, и ящики для голосования, и конечно, место подсчета голосов.

После установки камер поменять угол обзора уже не получится, объектив просто нельзя взять и отвернуть. А то, что камер две, полностью исключает наличие слепых зон. Конфиденциальным остается только то, что происходит в кабинке для голосования.

Всего в Прикамье на 223 избирательных участках установят 446 камер. Все подключены к высокоскоростному интернету, а на случай непредвиденных аварий имеют систему бесперебойного питания.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Все видеокамеры в реальном времени пишутся, записываются и хранятся на защищенных наших серверах. А также всегда можно посмотреть онлайн изображение с любой видеокамеры".Особенность предстоящих выборов в том, что голосование будет проходить три дня - с 11 по 13 сентября. Соответственно, изображение с камер появится в общем доступе с момента открытия избирательного участка пятничным утром. И увидеть здесь можно будет даже больше, чем во время голосования.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Все желающие, наблюдатели, избиратели могут посмотреть все происходящее на участках в режиме онлайн на сайте «Наш выбор 2020», могут даже посмотреть, как хранятся бюллетени, как обеспечивается их сохранность в ночное время".

Трансляция будет идти до окончания подсчета голосов. Все записи будут храниться еще 30 дней. Общий призыв остается неизменным: «Выберем будущее Пермского края вместе!».