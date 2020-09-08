← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2020
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В Перми бродячая собака напала на ребенка
Наталья Овчинникова, старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Две сестры в возрасте 11 и 6 лет гуляли во дворе жилого дома на улице Пушкарская. Во время прогулки девочки стали кормить бездомную собаку, в результате чего животное укусило младшую сестру прямо в лицо".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2020
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