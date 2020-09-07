← Почти на всех объектах по проекту «Малые дела» работы близятся к завершению
В Перми пройдет большой трехдневный фестиваль «День рождения рек» →
Прикамье присоединилось к государственной системе учета и контроля опасных отходов
Речь идет, в первую очередь, о промышленных отходах, которые содержат ртуть, свинец, отработанные растворы щелочей, отходы нефтехимического производства и ряд других опасных для экологии веществ. Транспортировкой, утилизацией и размещением таких отходов имеют право заниматься только лицензированные организации.
Информационная система обеспечит контроль за организациями, которые занимаются транспортировкой опасных отходов с помощью ГЛОНАСС-мониторинга. Как отмечают в МинЖКХ и благоустройства Пермского края, это позволит исключить возможность образования свалок с промышленными отходами. Кроме того, система позволит иметь актуальные данные о массе образующихся отходов I и II класса опасности, а также об организациях-образователях таких отходов, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Почти на всех объектах по проекту «Малые дела» работы близятся к завершению
В Прикамье отменили фестиваль "Ай да рыжик"
Жители микрорайона Нагорный пожаловались на отсутствие холодной воды
Подведены итоги Пермского марафона
В Перми пройдут плоггинг-забеги
В Перми заработали все 1800 УИКов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.09.2020
Участников Пермского марафона наградят временными медалями
Пермь готовят к Пермскому международному марафону
В Перми проходит всероссийский фестиваль регби
Добавить комментарий: