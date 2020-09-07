Почти на всех объектах по проекту «Малые дела» работы близятся к завершению

Преступление произошло в декабре 2019 года в Ленинском районе г. Перми. Жертвой злоумышленников стала 82-летняя бабушка. Незнакомцы подошли к ней на улице и рассказали трогательную историю о тяжело больном родственнике, которому требуется дорогостоящее лечение. Мужчины сообщили, что приехали из Казахстана, банковского счета в России у них нет, а деньги необходимы срочно. Подозреваемые уговорили престарелую женщину снять накопления с банковского счета и пообещали в ближайшее время вернуть их с процентами. После того как бабушка передала сбережения, ее вывезли за пределы города и вытолкнули из машины на трассе Пермь-Екатеринбург. Спустя несколько месяцев пермские оперативники вышли на след злоумышленников. Подозреваемыми оказались жители Самарской области 1978, 1993 и 1998 годов рождения цыганской народности. Грабители были задержаны по месту жительства в ходе совместной спецоперации с бойцами Росгваридии Самарской области, позже доставлены в Пермь и заключены под стражу. Фигурантов 1978 и 1993 годов рождения приговорили к 3 годам и 3 годам 6 месяцам колонии общего режима соответственно. Они возместили ущерб, причиненный пермячке. Ранее был вынесен приговор 22-летнему подельнику, заключившему досудебное соглашение. Мужчина получил 1 год 6 месяцев колонии общего режима.