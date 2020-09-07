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Прикамье присоединилось к государственной системе учета и контроля опасных отходов →
Почти на всех объектах по проекту «Малые дела» работы близятся к завершению
Как сообщили в администрации Перми, ряд объектов уже прошел приемку. Например, сданы улица Пермская на участке от улицы 25 Октября до улицы Сибирской, улица Максима Горького на участке от улицы Революции до 1-й Красноармейской, дорога в Заозерье, завершается ремонт улицы Хабаровской, продолжаются работы на улицах Советской Армии, Адмирала Ушакова, Анри Барбюса, Полины Осипенко.
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