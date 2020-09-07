В Березниках "ЕвроХим" построит порядка полутора тысяч квартир
Этот проект реализуется в рамках федерального специнвестконтракта. Проект разделён на 2 этапа: к окончанию 1-го годовая производственная мощность составит более 2 млн тонн хлористого калия, 2-й этап позволит производить около 12 с половиной млн тонн руды в год.
Условия специнвестконтракта позволяют получить преференции по налогам, а также гарантии того, что налоговая нагрузка не повысится на срок реализации СПИКа. «ЕвроХим» в свою очередь берёт на себя социальные обязательства, в их числе - строительство жилья.
На сегодняшний день сданы 4 дома для сотрудников компании. Ключи от новых квартир выручили 7 будущим новосёлам.
Игорь Нечаев, генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим»: «Конечно же, я высоко оцениваю реализацию всех специнвестконтрактов, которые заключены «Еврохимом». Они все трёхсторонние. И хочу поблагодарить коллег, которые присутствуют сегодня за то, что мы совместно творим будущее». Первый камень в фундамент будущей школы заложили поблизости. К 2022 году здесь планируют открыть лицей «Уникум» и технопарк «Кванториум». С их сдачей микрорайон станет ещё более удобным для семей с детьми.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: «У нас есть все возможности, чтобы не просто искать рабочую силу на территории Пермского края, а привлекать людей за его пределами. Чтобы сюда приезжали люди, получали работу и социальную инфраструктуру. Этим будем заниматься».
Также — в рамках СПИКа — уже создано 2 с половиной тысячи рабочих мест.
Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ: «Еврохим» в рамках специнвестконтракта взял на себя дополнительные обязательства по реализации и развитию ещё и социальной инфраструктуры. Будет построено порядка полутора тысяч квартир и мы со своей стороны поддерживаем «Еврохим» в том, что он наполняет наш инструмент, такой как СПИК, дополнительными возможностями».
Строительство Усольского калийного комбината рассчитано до 2025 года. Проект с инвестиционной стоимостью 115 млрд рублей продолжает своё развитие.
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