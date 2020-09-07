Жители микрорайона Нагорный пожаловались на отсутствие холодной воды
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Подведены итоги Пермского марафона
В Перми пройдут плоггинг-забеги
В Перми заработали все 1800 УИКов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.09.2020
Участников Пермского марафона наградят временными медалями
Пермь готовят к Пермскому международному марафону
В Перми проходит всероссийский фестиваль регби
"Остановилось сердце". В Перми совершил экстренную посадку самолет, на борту которого врачи пытались спасти маленькую девочку
"Пермская сетевая компания": Пермь к зиме готова
В Пермском крае выявлено 60 новых случаев коронавируса
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