В Перми пройдут плоггинг-забеги
9 сентября активисты приберутся на экологической тропе особо охраняемой природной территории «Липовая гора» (улица Казахская,106). 16 сентября – на экологической тропе в лесопарке «Верхняя Курья» (Верхне-Курьинский геронтологический центр, улица 13-я линия, 12). 23 сентября любителей бега приглашают на экологическую тропу «По следам Миндовского» в Серебрянском парке (улица Моторостроителей, 21). Время проведения мероприятия: с 15:00 до 17:00.
Заявки принимаются на адрес электронной почты: vooppgo@mail.ru.
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