Подведены итоги Пермского марафона

Почти 8 тысяч легкоатлетов приняли участие в Пермском марафоне. Среди мужчин быстрее всех дистанцию в 42 км в Перми пробежал Юрий Чечун из Тольятти (Самарская область). Он преодолел марафон за 2 часа 16 минут 52 секунды. Среди женщин победительницей стала Луиза Дмитриева из Московской области с результатом 2 часа 28 минут 35 секунд. Вторым среди мужчин к финишу пришел Алексей Трошкин из Саранска, третьим – Олег Григорьев из Саратова. Среди женщин второй финишировала Алина Прокопьева из Чувашии, третьей стала Ольга Дедова из Перми. В этом году денежные выплаты победителям и призерам зависят от времени преодоления дистанции. Приз в 500 тысяч получит Луиза Дмитриева, она уложилась в установленное для женщин время 2 часа 33 минуты. Юрий Чечун стал обладателем 375 тысяч рублей. Юрий Чечун, победитель Пермского марафона среди мужчин: "В том году у меня было уже 4 марафона, я гораздо лучше себя чувствовал. В этом году уже настолько вымотан тренировками. Раньше пробежишь марафон, выиграешь - немножко отдохнешь. Разгрузка идет. А здесь все марафоны отменили. Я готовился к вашей трассе. Специальная подготовка была под этот марафон".В этом году главным посылом Пермского марафона стала благодарность врачам за их труд в период распространения коронавируса. Символом стала наклейка в виде сердца, которую можно было размещать на одежде или стартовом номере.