В Перми заработали все 1800 УИКов
В Перми заработали все 1800 УИКов. Подать заявление на прикрепление к удобному участку для голосования можно непосредственно у членов избирательных комиссий. В ДК Железнодорожников, где расположены сразу три УИКа, после открытия уже опробовали механизм «Мобильный избиратель». Каждый избиратель может проголосовать там, где ему удобно. Для того, чтобы сменить участок, нужно написать заявление через Госуслуги, в МФЦ, ТИК, а теперь и в УИК. С собой необходимо взять только паспорт. Выборы губернатора края впервые в истории продлятся три дня с 11 по 13 сентября, с 8:00 утра до 20:00 вечера, с соблюдением всех мер санитарной безопасности.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Пользуются этой возможностью достаточно большое количество избирателей, порядка 5 процентов, в среднем выходит 85-110 тысяч заявлений на каждую избирательную кампанию. Надо отметить, что 80% из них приходят и голосуют, т. е. это те самые избиратели, которые осознанно понимают, что они хотят прийти на выборы, просто им удобней проголосовать именно там, где они будут находится в день голосования".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.09.2020
Участников Пермского марафона наградят временными медалями
Пермь готовят к Пермскому международному марафону
В Перми проходит всероссийский фестиваль регби
"Остановилось сердце". В Перми совершил экстренную посадку самолет, на борту которого врачи пытались спасти маленькую девочку
"Пермская сетевая компания": Пермь к зиме готова
В Пермском крае выявлено 60 новых случаев коронавируса
Учёба в «цифре» с эпическим размахом
В Перми открыли Центр ядерной медицины
В Елпачиху пришло голубое топливо
Добавить комментарий: