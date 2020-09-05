В Перми заработали все 1800 УИКов. Подать заявление на прикрепление к удобному участку для голосования можно непосредственно у членов избирательных комиссий. В ДК Железнодорожников, где расположены сразу три УИКа, после открытия уже опробовали механизм «Мобильный избиратель». Каждый избиратель может проголосовать там, где ему удобно. Для того, чтобы сменить участок, нужно написать заявление через Госуслуги, в МФЦ, ТИК, а теперь и в УИК. С собой необходимо взять только паспорт. Выборы губернатора края впервые в истории продлятся три дня с 11 по 13 сентября, с 8:00 утра до 20:00 вечера, с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Пользуются этой возможностью достаточно большое количество избирателей, порядка 5 процентов, в среднем выходит 85-110 тысяч заявлений на каждую избирательную кампанию. Надо отметить, что 80% из них приходят и голосуют, т. е. это те самые избиратели, которые осознанно понимают, что они хотят прийти на выборы, просто им удобней проголосовать именно там, где они будут находится в день голосования".