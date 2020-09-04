В Перми открыли Центр ядерной медицины. Высокоточное современное оборудование позволяет лечить онкологические заболевания совершенно на другом уровне и выявлять рак как можно раньше. Этот многотонный аппарат - целый комплекс, где совмещается компьютерная томография и так называемая ПЭТ-диагностика, что подразумевает высокоточный результат.Генрих Санников, врач-рентгенолог: "Исследуется весь организм, по направлению врача-онколога, для выявления самой опухоли, её распространённости".Далее назначается оптимальный вариант лечения. До этого диагностика столь высокого уровня была доступна в других городах, ближайший — Екатеринбург.Глеб Таранов, главный врач центра ядерной медицины: "Метод более высокоспецифичен, чем обычная компьютерная томография или магнитно-резонансная". Всё это пример государственно-частного партнёрства - центр ядерной медицины "Пэт-Технолоджи" стал 16-м на территории России, пройти обследование жителям Прикамья здесь можно бесплатно по полису ОМС, а основным инвестором выступила компания "МедИнвестГрупп".Сергей Нотов, президент ООО «МедИнвестГрупп»: "Серьёзный прорыв не только для Пермского края, но и с точки зрения медицинского туризма ближайшим областям".Не только диагностировать, но и лечить будут на новом оборудовании - на вооружении центра есть два аппарата лучевой терапии, плюсом к тому, что есть в пермском онкоцентре. То есть объёмы онкопомощи вырастут в два раза, и станет она ещё эффективнее. Максим Мезенцев, главный врач пермского краевого онкологического диспансера: "Механизмы настолько настроены точно, настолько точно облучается опухоль по всем своим границам и поражается под воздействием этих лучей".Ежегодно в Пермском крае выявляют примерно 10 тысяч новых случаев онкопатологий. Дмитрий Махонин отметил — важно, чтобы высокотехнологичную медпомощь по стандартам частной медицины жители получали бесплатно, по полису ОМС.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы укомплектовываем данный центр именно пермскими специалистами, что не всегда получается в регионах, а у нас это есть. Мы получаем оборудование, которое будет продлевать и спасать жизни наших жителей". По поручению главы региона, идёт активная работа по привлечению частного бизнеса к реализации ключевых социальных проектов.Накануне Дмитрий Махонин и президент "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов подписали соглашение, которое подразумевает масштабное строительство медицинских объектов в рамках государственно-частного партнёрства. Как следствие — экономия бюджетных средств, которые направят на социальную поддержку населения.Что касается проектов, речь идёт о строительстве онкологического диспансера клинической инфекционной больницы и хирургического комплекса, в котором медицинскую помощь смогут получить жители Прикамья и соседних регионов.