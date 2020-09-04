Учёба в «цифре» с эпическим размахом

До конца года Электронная Пермская образовательная система (ЭПОС) объединит более 664 тысяч учеников, родителей и учителей Прикамья. "ЭПОС.Школа" – облачная интернет-платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов (Библиотека ЭПОС) и инфраструктуры, которая поддерживает работу этих модулей.

В сентябре 2019 года к системе подключились 25 пилотных школ Пермского края. Электронные журналы и дневники в рамках проекта протестировали 26​ 682 ученика и 1673 учителя края. К 1 сентября к Системе подключились 60% школ (всего 314 образовательных учреждений), еще 207 школ будут работать в ЭПОС с 1 ноября. Таким образом, все школы Пермского края получат доступ к системе в этом году.​ ​Предполагается, что служба цифровых кураторов будет вести организационно-методическое сопровождение, также помощь в освоении функционала Системы будут оказывать школы-кураторы. Кроме того, для учителей подготовлен курс дистанционного обучения. Для административной команды школы и учителей регулярно будут проводиться вебинары по актуальным вопросам.​

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин: «Сайт ЭПОС является логичным этапом развития образовательной системы. Также тестируем мобильное​ приложение ЭПОС, которым удобно будет пользоваться как ученикам – проверять домашние задания, так и родителям – возможность узнавать оценки до вовзвращения домой с работы. Для каждого пользователя в итоге появятся удобные для него площадки. Уже в этом году в рамках ЭПОС мы внедрим возможность создавать единое расписание для учеников, которое будет учитывать​ его школьные и внеурочные нагрузки, а также будем развивать «Библиотеку ЭПОС». К концу года все ученики, родители и учителя – а​ это более 664 тыс. человек​ – будут объединены в ЭПОС».