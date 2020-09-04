В Елпачиху пришло голубое топливо

В канун отопительного сезона жители 662 домов села Елпачиха получили возможность подключиться к новому газопроводу.Голубое топливо пришло в село Елпачиху Бардымского района. Есть своеобразный ритуал: когда проводят газ, зажигают факел, чтобы показать готовность сетей к эксплуатации. В церемонии приняли участие глава региона Дмитрий Махонин, генеральный директор "Газпром газораспределение Пермь". Газификация стала возможной после ввода в эксплуатацию распределительного газопровода, общей протяжённостью более 25 километров. 662 домовладения сейчас имеют возможность провести газ в дом. При этом завершить все работы получилось с большим опережением срока. Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Мы сегодня вместе с правительством ведём огромную работу - ещё четыре-пять лет назад мы газифицировали по три-три с половиной тысячи домов на территории Пермского края, то сегодня эта цифра составляет порядка 8,5 тысяч домов". Будет ещё больше - накануне Дмитрий Махонин подписал с главой правления "Газпрома" программу газификации Прикамья до 2025 года, благодаря чему возможность пользоваться газом получат жители 10,5 тысяч домовладений. Среди них и жители Бардымского района.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "По темпам газификации район занимает лидирующее место в Пермском крае. По программе, которую мы подписали недавно с "Газпромом", ещё два газопровода должны будем реализовать и поднять уровень газификации, а в сельской местности это чрезвычайно важно". Всего запланировано строительство 24 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью почти 500 километров, кроме того край берёт на себя обязательства построить ещё порядка 400 километров внутрипоселковых коммуникаций.