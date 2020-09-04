До выборов губернатора осталась неделя

В почтовых ящиках по всему Прикамью начали появляться приглашения на выборы губернатора Пермского края. Впервые в истории они пройдут в течение трех дней: с 11 по 13 сентября. Проголосовать можно прямо у себя в квартире, для этого сейчас нужно лишь написать заявление. Веселый и активный Ярослав в свои 10 месяцев различает цвета и умеет стоить пирамидки. От мамы пока ни на шаг. С таким непоседой на избирательный участок не пойти, решила Нина Шуть, да и эпидемия гриппа страшит молодую маму.

Нина Шуть: "Сотрудники избирательной комиссии придут к нам домой, они будут в полной защите, поэтому я абсолютно не переживаю за своего ребенка и его здоровье". Чтобы проголосовать на дому, Нина заполнила заявление на портале Госуслуги. Это можно сделать до 9 сентября. Еще один вариант - позвонить в участковую избирательную комиссию. Все контактные данные Нина с Ярославом узнали, возвращаясь с прогулки - заглянув в свой почтовый ящик.

Всю информацию об избирательном участке вы сможете найти не только в брошюрах в своем почтовом ящике, но и на информационных стендах в подъезде: указан адрес, номер телефона, часы работы. А еще алгоритм, если вы решили проголосовать дома.Если с 11 по 13 сентября дома вас не окажется - внезапная командировка или поездка к родным - Вы все равно сможете проголосовать. Для этого нужно подать заявление по месту нахождения. Способов несколько - до 8 сентября в территориальную или участковую избирательные комиссии, в любое отделение МФЦ или с помощью портала Госуслуги.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Это все-таки такое осознанное решение гражданина, поэтому заявление можно подать только один раз. Надо понимать - если вы прикрепились к этому избирательному участку, то проголосовать на другом не получится, поскольку мы исходим из того, что двойное голосование невозможно на выборах".Выборы губернатора Пермского края впервые пройдут в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. Участки для голосования будут работать с 8 утра до 8 вечера.