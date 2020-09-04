В деревне Ашша открыли Дом культуры

Под песни и пляски открыли новый Дом культуры в деревне Ашша, недалеко от Чернушки. Здание построили с нуля.

В деревне Ашша большое событие - открытие сельского Дома культуры, естественно с песнями и плясками. До этого репетировать и выступать приходилось в местной школе.

Во время поездки по Чернушинскому городскому округу поздравить жителей приехал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Сельский Дом культуры - это пример государственно-частного партнёрства, когда власти и бизнес совместно вкладываются в развитие социальной инфраструктуры. Строительство велось на средства нефтяников в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией «Лукойл» и Пермским краем. Краевой политехнический колледж в Чернушке, где готовят специалистов для нефтяной и газовой промышленности, тоже являет собой предмет сотрудничества власти и бизнеса. С 2014 года учебное заведение является федеральной инновационное площадкой по внедрению дуального обучения. В 2020 за счёт краевой казны были выделаны дополнительно 50 бюджетных мест.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «Лукойл» в Пермском крае: "Мы уверенно смотрим в будущее, программа «Лукойл» в Пермском крае свёрстана, она, можно сказать, агрессивная, потому что у нас планируется рост буровых работ. Это значит, будут новые скважины и новые рабочие места". Дмитрий Махонин встретился с жителями. Возможность задать вопрос была и у представителей Куединского и Уинского районов по видеосвязи. Людей интересовали вопросы газификации, строительства школ и детских садов, спортивных сооружений, развитие медицинских услуг.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Дальше в планах мы будем развивать это сотрудничество, по тому же самому колледжу в планах строительство общежития, что бы к нам приезжали ребята из других регионов и познавали специальности, впереди у нас и вопросы благоустройства, впереди у нас в планах строительство стадиона в Чернушке". В рамках «Марафона добрых дел» пермские нефтяники передали 5 микроавтобусов в учреждения культуры и дополнительного образования.

По символике и по надписям сразу понятно, для кого эти микроавтобусы – для детей: одаренных, фольклорных и танцевальных коллективов, а также тех, кто занимается спортом. Автомобили отправятся сразу в три округа: Чернушинский, Уинский и Куединский.

Один из микроавтоубсов предназначен для деревни Ашша, чтобы творческие коллективы могли выступать по всему краю. При этом в Прикамье продолжается строительство новых ДК. Так, в 2021 году при поддержке региона в Кочевском округе завершится возведение нового сельского клуба на 100 мест.