В Перми возложили «Цветы памяти» в честь окончания Второй мировой войны

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Участниками торжественной церемонии стали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Сапко, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, и.о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, а также депутаты гордумы, представители военного комиссариата Пермского края, общественных и религиозных организаций, регионального отделения «Волонтеры Победы».
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