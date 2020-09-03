На ул. Островского в Перми сносят киоски

← Более 100 звонков поступило на «горячую линию» по вопросам начала учебного года в Перми
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← Более 100 звонков поступило на «горячую линию» по вопросам начала учебного года в Перми
В Перми возложили «Цветы памяти» в честь окончания Второй мировой войны →
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.09.2020
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