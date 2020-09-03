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Только два района Перми на 100% готовы к подаче тепла в жилой фонд
Сейчас на 100% готов жилищный фонд в Индустриальном, Орджоникидзевском районах, а также в поселке Новые Ляды. В конце рейтинга находится Ленинский район: технологически на его территории опрессовка проводится в последнюю очередь, так как он расположен в самой низкой точке местности города.
Как заявили в мэрии Перми, все «проблемные» точки в подготовке жилых домов – на особом контроле городских властей. По словам чиновников, сейчас осталось лишь несколько домов, в которых процесс подготовки к запуску тепла еще не завершен.
Напомним, в середине августа глава города Дмитрий Самойлов поставил главам районов задачу увеличить темпы подготовки к наступающим холодам и уже к 1 сентября обеспечить на 100% готовность жилого фонда.
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