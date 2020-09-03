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Более 100 звонков поступило на «горячую линию» по вопросам начала учебного года в Перми
Вопросы касались организации учебного процесса в условиях соблюдения жестких санитарных требований, исполнения требований Роспотребнадзора, организации горячего бесплатного питания для учащихся начальной школы. На все вопросы родители получили исчерпывающие ответы специалистов управления общего и дополнительного образования департамента образования администрации Перми.
Несмотря на то, что «горячая линия» завершила свою работу, в случае возникновения вопросов по организации учебного процесса в образовательных учреждениях Перми, родители могут обратиться в департамент образования по телефону: 212-70-50.
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