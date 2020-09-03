«Дышать невозможно!» Жители Дёмино жалуются на завод по производству асфальта и бетона

В Кочёвском районе жители деревни Дёмино жалуются на то, что их травит местный завод по производству асфальта и бетона. Ветер приносит в деревню ядовитый дым, периодически всё покрывается белой пылью.«В один из дней я проснулся и просто ужаснулся, какой сильный запах», - рассказывает житель деревни Дёмино Кочевского района Константин Блюденов.

По словам жителей, дышать в такие моменты невозможно - стоит едкий запах, и так практически на всех улицах деревни.

Константин Блюденов: «Он ядовитый, он влияет на здоровье, на те культуры, которые мы выращиваем: на картошку, на кабачки».По словам жителей, вместе с дымом летит и белая пыль, в которой потом все постройки и огороды.

Весной, летом и осенью асфальтобетонный завод работает почти без перерыва. Будет ли в Дёмино свежий воздух, зависит в первую очередь от погоды и направления ветра.

По словам сотрудников завода, все выбросы безопасны, есть подтверждающие это документы. Проверки Роспотребнадзора не выявили нарушений. То, что дым может попадать в деревню, не отрицают, но убеждены, что перед этим он проходит нужную фильтрацию.Между тем, в 2017 году после проверки прокуратуры руководству завода выписали штраф и предписали задействовать всю систему фильтрации и обезопасить жителей деревни от выбросов.

Сейчас местные власти берутся за очередную проверку.

«Создадим рабочую группу и проверим законность установки, работы этого завода», - рассказывает Александр Юркин, глава администрации Кочевского муниципального района.По словам Константина Блюденова, жалобы в надзорные и контролирующие органы результатов пока не принесли. Спасают только сильные дожди - в такие дни завод прекращает свою работу.