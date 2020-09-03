← В Пермь прибыл «Онкопатруль»
Более 100 звонков поступило на «горячую линию» по вопросам начала учебного года в Перми →
«Дышать невозможно!» Жители Дёмино жалуются на завод по производству асфальта и бетона
В Кочёвском районе жители деревни Дёмино жалуются на то, что их травит местный завод по производству асфальта и бетона. Ветер приносит в деревню ядовитый дым, периодически всё покрывается белой пылью.«В один из дней я проснулся и просто ужаснулся, какой сильный запах», - рассказывает житель деревни Дёмино Кочевского района Константин Блюденов.
По словам жителей, дышать в такие моменты невозможно - стоит едкий запах, и так практически на всех улицах деревни.
Константин Блюденов: «Он ядовитый, он влияет на здоровье, на те культуры, которые мы выращиваем: на картошку, на кабачки».По словам жителей, вместе с дымом летит и белая пыль, в которой потом все постройки и огороды.
Весной, летом и осенью асфальтобетонный завод работает почти без перерыва. Будет ли в Дёмино свежий воздух, зависит в первую очередь от погоды и направления ветра.
По словам сотрудников завода, все выбросы безопасны, есть подтверждающие это документы. Проверки Роспотребнадзора не выявили нарушений. То, что дым может попадать в деревню, не отрицают, но убеждены, что перед этим он проходит нужную фильтрацию.Между тем, в 2017 году после проверки прокуратуры руководству завода выписали штраф и предписали задействовать всю систему фильтрации и обезопасить жителей деревни от выбросов.
Сейчас местные власти берутся за очередную проверку.
«Создадим рабочую группу и проверим законность установки, работы этого завода», - рассказывает Александр Юркин, глава администрации Кочевского муниципального района.По словам Константина Блюденова, жалобы в надзорные и контролирующие органы результатов пока не принесли. Спасают только сильные дожди - в такие дни завод прекращает свою работу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермь прибыл «Онкопатруль»
Когда в микрорайоне Кислотные дачи появится чистая горячая вода?
На выборах губернатора Пермского края будут работать волонтёры
В Прикамье задумались над увеличением продолжительности жизни
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.09.2020
В Пермском крае решили дополнить список домов обманутых дольщиков
Термометрия, отсутствие звонков и один кабинет: как школы соблюдают требования Роспотребнадзора
Во время Пермского марафона в центре города будет закрыто движение транспорта
Дети стояли на холоде под дождем: родители выкладывают в Сеть ролики с очередями возле школ
В мэрии Перми отреагировали на огромные очереди при входе в школы
Добавить комментарий: