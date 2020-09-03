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В Пермь прибыл «Онкопатруль»
В Пермь прибыл «Онкопатруль». Бригада лучших врачей России ездит по городам страны и проводит консультации по профилактике и диагностике рака. На ультразвуковом приборе Владимир Паршев проверяет пациентов на наличие рака щитовидной железы, когда-то с помощью точно такого же он следил за здоровьем космонавтов на станции «Мир». 35 лет работы и миллион обследованных - один из лучших онкологов страны приехал в Пермь в составе «Онкопатруля». Владимир Паршев, врач-онколог, доктор медицинских наук МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России: "Без инструментальных методов найти ранние формы онкологических заболеваний практически невозможно, а мы это делаем". Пермский край стал 10-м регионом, в котором проходит Всероссийская акция «Онкопатруль». Бригада лучших московских специалистов приехала на производственную приборостроительную компанию. В течение нескольких дней ее сотрудники могут прямо на работе посетить хирурга, гинеколога, уролога, маммолога и специалиста УЗИ. Основная цель проекта - выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Ольга Стройнова, координатор Всероссийского проекта «Онкопатруль»: "Никому в голову не приходит, что у него может возникнуть онкологическое заболевание. Сегодня рак очень сильно помолодел".
Если есть хотя бы малейшее подозрение на рак, врачи отправляют пациентов на дальнейшее обследование в краевой онкоцентр. За год работы «Онкопатруль» продиагностировал более 3 500 человек.
Анжелика Антипова, директор ООО «Поликлиника Кластера Фотоника»: "К нам приехала команда из 10 человек. Кроме этого у нас на площадке работают специалисты краевого онкоцентра".
В Пермской приборостроительной компании Наталья уже 5 лет работает секретарем в департаменте кадров. Говорит, что на плановое обследование по месту жительства уходит много времени. А здесь все сразу и в одном месте - быстро, просто и надежно. Наталья Шилова: "Тут же маммографию прошли, тут же все анализы взяли, тут же врачи тебе результаты почти сразу говорят".
По словам специалистов, число молодых женщин с диагнозом рак шейки матки с каждым годом растёт. Важно не просто вылечить, но и сохранить репродуктивную функцию женщины.
Ольга Трушина, старший научный сотрудник, врач-онколог доктор медицинских наук МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России: "Боли, выделения всевозможного характера, общая слабость, утомляемость - это вот такие ранние симптомы, на которые нужно обратить внимание". Работают мобильные медицинские передвижные комплексы «Лучевой диагностики» - прямо в фургонах можно пройти маммографию и флюорографию.
Внутри передвижного комплекса находится маммограф. Он позволяет выявить рак молочной железы на ранних стадиях. Электронные цифровые снимки отображаются на компьютере, затем уже их отправляют специалистам.
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