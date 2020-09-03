Когда в микрорайоне Кислотные дачи появится чистая горячая вода?
В котельную вода поступает из водоканала, нагревается, а затем проходит сразу несколько этапов очистки. Зеленые баки — фильтры первой стадии.Но из кранов потребителей горячая вода все равно бежит с коричневым оттенком.
Все дело в особенности коммунальной инфраструктуры на Кислотных дачах. Вода и в батареи, и в краны здесь идет из одного котла.
Людмила Семенова: "У нас постоянно такое мучение. Мы не моемся, не пользуемся этой водой, потому что невозможно". В 2000 году на Кислотных дачах случилась страшная авария. В лютый мороз несколько недель жители сидели без тепла.
Сети срочно вывели наверх. Временно. Но все так и оставили. На некоторых сейчас отсутствует изоляция - значит, идут теплопотери.
Чтобы трагедия 2000х не повторилась вновь, ежегодно перед началом отопительного сезона депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин,совместно с энергетиками инспектирует сети в своем округе.
Олег Бурдин, депутат Пермской городской Думы: "Есть сейчас понимание и у представителей ПСК, и у администрации, и у меня как депутата и как у жителя этого микрорайона, как мы будем в трехлетке будем двигаться, с точки зрения перехода на закрытый водоразбор".
Так, в этом году энергетики установят индивидуальные тепловые пункты в 14 домах. Чистая горячая вода появится на улицах Бушмакина, Доватора, Можайской, Черняховского. Сергей Гужев, главный инженер Пермской сетевой компании: "В пределах 21-22 года мы весь микрорайон Кислотные дачи, который был заявлен изначально в концессионном соглашении с городом, перевести на закрытую схему теплоснабжения. Нами это будет сделано".
Параллельно обещают и закапывать трубы обратно в землю.
Александр Власов, Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми: "В жилой застройке такое количество воздушных сетей быть не должно".Чтобы не заморозить людей и трубы, в ближайшее время специалисты займутся теплоизоляцией сетей. Например, возле детского сада на улице Черняховского.
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