Когда в микрорайоне Кислотные дачи появится чистая горячая вода?

В пермском микрорайоне Кислотные дачи проверили готовность к отопительному сезону. С трубами здесь не все в порядке последние лет 20, а из кранов периодически бежит вода с коричневым оттенком. Тепловики в своих котлах уверены — к нынешнему отопительному сезону провели капитальный ремонт, заменили всю электрику.В котельную вода поступает из водоканала, нагревается, а затем проходит сразу несколько этапов очистки. Зеленые баки — фильтры первой стадии.Но из кранов потребителей горячая вода все равно бежит с коричневым оттенком.Все дело в особенности коммунальной инфраструктуры на Кислотных дачах. Вода и в батареи, и в краны здесь идет из одного котла.Людмила Семенова: "У нас постоянно такое мучение. Мы не моемся, не пользуемся этой водой, потому что невозможно". В 2000 году на Кислотных дачах случилась страшная авария. В лютый мороз несколько недель жители сидели без тепла.Сети срочно вывели наверх. Временно. Но все так и оставили. На некоторых сейчас отсутствует изоляция - значит, идут теплопотери.Чтобы трагедия 2000х не повторилась вновь, ежегодно перед началом отопительного сезона депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин,совместно с энергетиками инспектирует сети в своем округе.Олег Бурдин, депутат Пермской городской Думы: "Есть сейчас понимание и у представителей ПСК, и у администрации, и у меня как депутата и как у жителя этого микрорайона, как мы будем в трехлетке будем двигаться, с точки зрения перехода на закрытый водоразбор".Так, в этом году энергетики установят индивидуальные тепловые пункты в 14 домах. Чистая горячая вода появится на улицах Бушмакина, Доватора, Можайской, Черняховского. Сергей Гужев, главный инженер Пермской сетевой компании: "В пределах 21-22 года мы весь микрорайон Кислотные дачи, который был заявлен изначально в концессионном соглашении с городом, перевести на закрытую схему теплоснабжения. Нами это будет сделано".Параллельно обещают и закапывать трубы обратно в землю.Александр Власов, Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми: "В жилой застройке такое количество воздушных сетей быть не должно".Чтобы не заморозить людей и трубы, в ближайшее время специалисты займутся теплоизоляцией сетей. Например, возле детского сада на улице Черняховского.