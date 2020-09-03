На выборах губернатора Пермского края будут работать волонтёры

На выборах губернатора Пермского края, которые пройдут с 11 по 13 сентября, будут работать волонтеры. Они уже помогали проводить недавнее голосование по поправкам в Конституцию. Накануне они получили за это благодарности, в первую очередь за активную жизненную позицию. Выпускница Вероника Милютина в лаборантской аграрно-технологического университета проводит анализ на выявление в растворах минеральных удобрений и щёлочи. В сельскохозяйственной промышленности это важно для получения максимального количества урожая. Летнюю практику будущий специалист посвятила изучению молочного производства на одном из ведущих предприятий страны в Воронеже. Интересы девушки, впрочем, ещё разностороннее. Учёбу Вероника совмещает с работой в центре занятости при родном университете - помогает трудоустроиться студентам и организовать работу волонтёров. Вероника Милютина, волонтёр-наблюдатель на общероссийском голосовании, специалист центра занятости ФГБОУ ВО Пермского Аграрно-технологического университета: "На данный момент у нас идёт набор волонтёров на Единый День голосования, где мы выбираем главу региона нашего Пермского края. Ребята у нас идут с охотой".

Отбор и собеседование - дистанционно. Наблюдателей на участки для голосования отбирают из числа тех, кто уже помогал в период общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Тогда в доступных общественных местах юноши и девушки рассказывали о принимаемых избиркомом мерах безопасности, заряжали личным энтузиазмом. Алина Ювакаева, координатор работы волонтерского отряда, аспирант ФГБОУ ВО Пермский Государственного Медицинского университета им. Академика Е.А. Вагнера: "Готовы активно выражать свою гражданскую позицию. Главное, мне кажется, цель у ребят - это проникнуться событием в котором они принимают участие".

За помощь в информировании граждан на всероссийском голосовании самым активным волонтёрам председатель краевого избиркома Игорь Вагин вручил благодарственные грамоты.

За чаем обсудили планы сотрудничества в сессии грядущей. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Если раньше 1/3 маломобильных избирателей приходили на избирательные участки, голосовали, то сейчас, в том числе за счёт совместной работы с волонтёрами, у нас 2/3 маломобильных избирателей приходят на избирательные участки. Потому что для людей это важно".

Труд волонтёров - безвозмездный. Тем не менее, желающих выразить свою гражданскую позицию в базе данных Вероники Милютиной уже более тысячи. На память о визите к коллегам в избирком молодые люди сделали памятное селфи.

Впервые в истории выборы губернатора Пермского края продлятся 3 дня - с 11 по 13 сентября. Участки для голосования будут работать каждый день с 8:00 до 20:00. Крайизбирком гарантируем посетителям соблюдение противоэпидемических мер и комплекты средств индивидуальной защиты.