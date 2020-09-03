В Прикамье задумались над увеличением продолжительности жизни

Глава Пермского края встретился с активистами ветеранских организаций. Речь шла о поддержке, в которой нуждаются пожилые люди. По словам Дмитрия Махонина, главная цель сегодня, чтобы средняя продолжительность жизни увеличилась до 75 лет, пока этот показатель составляет 72 года. Как отметили сами ветераны, на это влияет не только качество медицинской помощи и социальные гарантии, но и вовлеченность в развитие региона.

Надежда Максютенко, председатель Региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов: "Мы сегодня можем быть экспертами - в качестве услуг медицинских опять-таки, социальных учреждений, ЖКХ, вывоза мусора. Дмитрий Николаевич очень доступен, прост в общении. У него сегодня есть желание быть в диалоге - а как это получится, мы посмотрим".

В состав региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов входят более 350 тысяч человек. Её представители участвуют в обсуждении законопроектов, помогают власти оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Самые активные участвуют в соревнованиях и конкурсах.

Глава региона дал поручение организовать единый день ГТО для людей старшего возраста, а также провести фестиваль хоров.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Я считаю, что люди, которые имеют колоссальный жизненный опыт, это лучшие эксперты. И здесь, когда мы будем реализовывать те или иные проекты, надеемся, обратная связь будет оказана, и мы будем ориентироваться и прислушиваться обязательно".