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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.09.2020

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Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 02.09.2020 в 21:47 в рубрике - Вести Пермь

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В Пермском крае решили дополнить список домов обманутых дольщиков

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← В Пермском крае решили дополнить список домов обманутых дольщиков

В Прикамье задумались над увеличением продолжительности жизни →

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В школах Перми организовано бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов
Теперь право на бесплатное горячее питание имеют дети, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях. Таким питанием ребята будут обеспечены не менее одного раза в день. Меню должно содержать горячее блюдо и горячий напиток. Обеспечение питанием будет осуществляться за счет бюджетных средств, без родительской платы.
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В Перми задержан грабитель пенсионерок
В отдел полиции Дзержинского района г. Перми обратилась 75-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что неизвестный похитил у нее золотые серьги. Преступление произошло в доме на улице Грузинская. Бабушка приняла незнакомца за жильца пятиэтажки и впустила его в подъезд, а спустя несколько секунд он напал на нее. Грабитель повалил потерпевшую на лестницу и сорвал золотые серьги. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся. Сотрудники уголовного розыска из краевого МВД установили личность грабителя и задержали его. Подозреваемым оказался 41-летний ранее судимый пермяк. В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям на территории Дзержинского района. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Сам задержанный арестован и находится в следственном изоляторе. Оперативники не исключают, что от рук этого человека могли пострадать и другие пермские пенсионеры. Всех потерпевших просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону: 246-83-77.
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Жители Прикамья могут купить на чистую среднюю зарплату 794 литра бензина марки АИ-92 (при стоимости 43,54 руб. за литр). По этому показателю Пермский край занял 35 место среди регионов России в рейтинге, подготовленном РИА Новости. Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2020 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа - 2160 литров по цене 41,75 за литр), в Москве (1939 литров по цене 43,15 руб. за литр) и Санкт-Петербурге (1302 литра по цене 43,51 руб. за литр) и, меньше всего — в республиках Северного Кавказа (на последнем месте оказался Дагестан, где жители могут купить 535 литров бензина марки АИ-92 при цене 45,58 руб. за литр). Самый дорогой бензин - в Чукотском автономном округе - один литр АИ-92 здесь стоит 56 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 39,72 рубля.
17.08.2020 в 14:14

Метки: Экономика, в Пермском крае, В России

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