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В Пермском крае решили дополнить список домов обманутых дольщиков
Вопросы основной повестки заседания были посвящены региональному проекту «Старшее поколение». Сейчас почти 30% жителей края — люди старше 55 лет, и их численность ежегодно увеличивается на 1,5%. Речь шла в том числе о новых инициативах. Так, с 1 сентября заработал «Социальный навигатор» - это портал, где собраны варианты активностей для людей в возрасте. В преддверии дня пожилого человека поручил профильным министерствам пополнить программу.
Также на заседании краевого правительства Дмитрий Махонин вручил медаль «За спасение погибавших» Денису Елькину. Мужчина был награждён Указом президента после того, как вытащил из огня 4 человек. Пожар произошёл в июле прошлого года в деревне Ярино Добрянского района.
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