Термометрия, отсутствие звонков и один кабинет: как школы соблюдают требования Роспотребнадзора

Во многих школах Перми составили расписание так, что группы детей приходят по очереди и не пересекаются друг с другом на переменах, а меры санитарной безопасности соблюдаются.Расписание уроков в школе «Дуплекс» пока составлено только на один день. Теперь у каждого класса свой кабинет. Например, 5В будет изучать русский язык, литературу, математику, историю и географию в 203 аудитории. Рассадка обычная. Дистанция 1,5м почему-то только для аттестационных испытаний. С переменами - тоже перемены. Учебный процесс свёрстан каскадом. Пока одни на перерыве, другие учатся. Урок закончен – помещение проветривают.Звонки на переменах пока не подаются, да и перемены сейчас в разнобой. Для младших классов сделали исключение. Для них – колокольчик.Для ребят вынужденные нововведения, скорее всего, больше «плюс». Теперь, по крайней мере, не нужно переходить из кабинета в кабинет. Исключение для уроков, требующих специального оборудования. Учителя со своей стороны максимально подстроились под ситуацию, говорят, что процессу обучения ограничения не мешают, а вот ответственности, в первую очередь за здоровье, стало больше.Вадим Наумов, учитель географии: "Больше ответственности стало, в плане того, что нужно сейчас следить за своим здоровьем и здоровьем детей, держать дистанцию, но в плане образования и преподавания наверное нет, все основные принципы остались".В плане санитарно-эпидемических правил всё довольно привычно. Маски, перчатки - по желанию. На входе школьникам измеряют температуру. Если есть какие-то сомнения, то ученика должны изолировать и вызвать скорую. Есть ощущение, что без автоматического комплекса термометрия - довольно утомительное занятие. В школе «Дуплекс» обучается почти 900 человек. Галина Григоренко, директор МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс»: "Дети маленькие приходит к 8 утра, дети постарше к 8:30 и самые старшие к 9:30. Это помогает нам не создавать очередей на входе, потому что каждому необходимо проверить температуру, посмотреть на ребёнка, чтобы не было первичных признаков ОВРИ".А ещё дети соскучились по школе: друзьям, учителям, классным руководителям. Реальная учеба, а не виртуальная, это не только контрольные и домашние задание.