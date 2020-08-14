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Пермские журналисты обсудили предстоящие выборы губернатора Прикамья
Игорь Лобанов, председатель пермской краевой организации Союза журналистов России: "Очень многих интересует, что можно делать, что нельзя делать, тем более, что в нынешних условиях голосовать мы будем по-новому".
К общению в онлайн режиме присоединились более сотни журналистов. Представители избирательной комиссии и Роскомнадзора и в дальнейшем обещают оставаться на прямой связи, для того чтобы не допустить возможные нарушения на выборах.
Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Есть несколько мер ответственности. Первая - это административная, в основном это штрафы, это нарушение правил агитации, это предоставление недостоверной информации по инициативе СМИ. Это непредоставление бесплатного эфирного времени кандидатам и избирательной комиссии и т.д".
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