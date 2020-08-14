Начинающие фермеры Прикамья могут получить грантовую поддержку
Претендовать на господдержку могут крестьянские (фермерские) хозяйства, продолжительность деятельности которых не превышает 24 месяца со дня регистрации. Полученные средства можно направить на приобретение земель сельхозназначения, строительство и (или) реконструкцию производственных и складских зданий, подключение их к инженерным сетям, покупку сельскохозяйственных животных и посадочного материала многолетних насаждений, сельхозтехники, оборудования для производства и переработки продукции и др. Предельный размер гранта составляет 3 млн рублей, если фермер будет заниматься молочным или мясным скотоводством, и 1,5 млн рублей - для иных видов деятельности.
Подать заявку на предоставление господдержки начинающие сельхозтоваропроизводители могут в любом отделении МФЦ. Таким образом, фермерам не придется тратить время и деньги на поездку в Пермь, поскольку в настоящее время многофункциональные центры работают во всех муниципальных образованиях Прикамья.Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на получение грантов, а также требования к претендентам размещены на официальном сайте МФЦ.
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