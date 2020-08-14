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В Добрянском районе в ДТП погибли два человека
В результате ДТП 24-летний водитель «Датсуна» и его 32-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «Мерседеса» с травмами живота доставлен в больницу. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ведется следствие.
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