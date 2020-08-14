Линейки 1 сентября проведут для первых и выпускных классов

Приемка всех образовательных учреждений к новому учебному году завершена. Об этом отчитались в администрации Перми. Заявлено, что нынче везде будут введены дополнительные меры санитарной безопасности. 1 сентября линейки состоятся только для начальных и выпускных классов. Всего за парты сядут 127 тысяч человек.Александр занят установкой коммуникаций во второй школе. Электрическая и локальная сеть, плюс видеокамеры, только проводов протянули несколько километров.Александр Пахнин, монтажник: "В одной бухте триста метров проводов, а у нас на этот объект выделено десять или даже двенадцать бухт".По сути, школа готова к новому учебному году. Сейчас локальной сетью будут объединены все кабинеты, и камер стало ещё больше.Степан Усатых, заместитель директора школы № 2: "У нас будет стопроцентный охват территории школы видеонаблюдением, у нас 49 уже установлено, и сейчас дополнительно ещё 26 камер". Приёмка образовательных учреждений в Перми завершена. Об этом главе города Дмитрию Самойлову доложила его заместитель по социальным вопросам Людмила Гаджиева. Первого сентября школьники могут садиться за парты, учитывая ситуацию с дополнительными мерами безопасности.Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми: "У нас будет проводиться влажная уборка помещений два раза, то есть перед каждой сменой, перед первой сменой, перед второй, будет проводиться влажная уборка. И плюс генеральная уборка всего образовательного учреждения один раз в неделю".Также в школах будут дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры. Что касается линеек первого сентября, они пройдут для первых и выпускных классов, остальные праздничные мероприятия проведут у себя в кабинетах. Организацию питания возьмут на особый контроль.Степан Усатых, заместитель директора школы № 2: "Сотрудники столовой все будут иметь средства индивидуальной защиты, перчатки, обязательно маски".Придётся воздержаться от массовых мероприятий, это ещё одно из новых правил - не постоянных, но действующих пока обстановка полностью не вернётся в обычное русло.И ещё один немаловажный нюанс - для безопасности ребят и сотрудников разработана следующая схема - за каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Обо всех планах Дмитрий Самойлов поручил максимально проинформировать родителей и организовать для них прямую телефонную линию. Кроме того, поблагодарил преподавателей и школьников за достойное завершение учебного года 2019-2020.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Фактически четвёртую четверть работали в условиях дистанционного обучения, и в особых условиях, совершенно с иными требованиями, провели сдачу ЕГЭ, провели успешно, и дети с этим успешно справились".Также осенью должны открыться учреждения дополнительного образования и детские сады, в которых сейчас работают только дежурные группы. При этом, если родители захотят, могут пока ребёнка в садик не вести, тем не менее, место будет за ним сохранено.