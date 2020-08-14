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Линейки 1 сентября проведут для первых и выпускных классов →
Мэрия Перми: готовность жилого фонда к подаче тепла составляет 72%
По данным департамента ЖКХ администрации Перми, в целом по городу к зиме будет подготовлено 6157 многоквартирных домов, 516 социальных объектов, 1034,3 км тепловых сетей, 51 котельную, 388 центральных тепловых пунктов.На данный момент самые высокие показатели готовности у Свердловского района и поселка Новые Ляды. В конце рейтинга находится Ленинский район: технологически на его территории опрессовка проводится в последнюю очередь, так как он расположен в самой низкой точке местности города. Главы районных администраций отчитались о ходе подготовки, были обозначены проблемные точки, работа по которым держится на особом контроле.
Дмитрий Самойлов поставил главам районов задачу увеличить темпы подготовки к наступающим холодам и уже к 1 сентября обеспечить на 100% готовность жилого фонда.
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