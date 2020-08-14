Подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и «СИБУР-Химпром»

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← В сентябре «Метафракс» вернется к пятидневной рабочей неделе
Мэрия Перми: готовность жилого фонда к подаче тепла составляет 72% →
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12.08.2020 в 14:45
10.08.2020 в 16:05
03.08.2020 в 14:45
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23.07.2020 в 13:10
23.07.2020 в 11:25
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Мэрия Перми: готовность жилого фонда к подаче тепла составляет 72%
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В сентябре «Метафракс» вернется к пятидневной рабочей неделе
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В сентябре «Метафракс» вернется к пятидневной рабочей неделе
В Прикамье заработают бассейны и школы искусств
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.08.2020
Арктическое вторжение: ночью в Прикамье похолодает до +1
В Перми неизвестный сообщил о минировании нескольких районных судов
В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19
"Целый арсенал!" Уральский мастер создает оружие из дерева
Шесть пациентов заразились коронавирусом в двух больницах Перми
Объявлен конкурс на проектирование краевой музыкальной школы для одаренных детей
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