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В сентябре «Метафракс» вернется к пятидневной рабочей неделе
Правда, чтобы сохранять улыбку во время пандемии, пришлось приложить максимум усилий: предприятие перешло на четырехдневный режим работы, а самой работы при этом не убавилось. Так что возобновление «пятидневки» для коллектива — действительно хорошая новость.
Иван Гагарин, инженер-технолог ПАО «Метафракс»: "Ремонтные службы будут своевременно выполнять ремонты, мы будем на месте их согласовывать, контролировать. Лично для меня пятидневный рабочий график — очень позитивное отношение". Возвращению к обычной работе предшествовали сразу несколько нестандартных решений руководства. Спрос на продукцию, которая используется в том числе в машиностроении, упал, поскольку встали автозаводы. Но здесь производство не останавливали, находя новые рынки сбыта. «Четырехдневка» - мера, чтобы сохранить коллектив. Также потребовалась поддержка краевых властей, чтобы продолжалась стройка комплекса «Аммиак-карбамид-меламин».
Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»: "Вкупе мы эту историю выстояли. Сегодня принято решение о том, что мы досрочно выходим, выводим весь персонал всех наших предприятий с 1 сентября. И думаю, что это положительно отразится и на их бюджете, и на настроении". Части сотрудников уже в ближайшее время его поднимет новоселье. Общая площадь построенных компанией с 2002 года жилых домов составляет 60 тысяч квадратных метров, в том числе последних шести – 46 тысяч.
Несмотря на пандемию, все эти месяцы продолжалось строительство домов для работников «Метафракса». Они станут частью жилого комплекса на проспекте Ленина и будут сданы уже этой осенью. Отсюда до предприятия 10 минут дороги. Восстановить экономический и производственный баланс ещё только предстоит, но этот путь в регионе уже начался.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Возрождается спрос на продукцию наших заводов. И отрадно видеть, что заводы, которые переходили на сокращённую рабочую неделю, переходят на полную. В частности хотел отметить компанию «Метафракс». И очень важно, что ни один инвестиционный проект по строительству тех же самых новых установок, не остановился".
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