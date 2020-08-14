В Прикамье заработают бассейны и школы искусств

После четырехмесячного карантина из-за пандемии коронавируса в Прикамье открыли рестораны, кафе, столовые - всего почти три тысячи точек. Также теперь разрешено работать детским школам искусств и бассейнам. Правда, здесь посетителей пока не принимают – нужна подготовка.Обе чаши бассейна наполнены, гидромассаж и архитектурные фонтаны работают исправно. Вот только посетителей пока нет — температура воды всего 10 градусов. Чтобы нагреть 720 кубических метров до положенных 28, понадобится минимум два дня.-В нынешних условиях изменились требования к подаче дезинфицирующей жидкости?Евгений Рисков, главный инженер бассейна «Рекорд»: "Нет, дезинфицирующую жидкость в чаши бассейна дозировку не меняли, есть требования Роспотребнадзора, мы придерживаемся этих норм".Бассейнам и саунам при них разрешили открыться при некоторых условиях. Шкафчики в раздевалке теперь можно занимать через два, на одной дорожке находиться не больше чем впятером — отсюда и посещение только по записи. Бассейн «Рекорд» планирует заработать в понедельник.Василий Кузнецов, директор МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс»: "Мы также пригласим специалистов Роспотребнадзора для отбора проб воды, и после того, как будут нами получены положительные заключения о ее качестве, мы сразу же будем готовы возобновить работу бассейна".А вот кафе и рестораны, не считая фудкортов, открылись полностью, правда, пока с запретом на проведение свадеб и других массовых торжеств.Кирилл Данилов, Заместитель операционного директора Холдинга "ZaZa Group": "Когда в начале июля открыли летники, мы задышали — очень хорошо задышали, а сейчас у нас открылось второе дыхание, когда открылись залы. Мы не просто счастливы, у нас сегодня праздник. Сделали, естественно, генеральную уборку, еще раз все убрали, почистили".Чистота — главное. Поверхности дезинфицируют после каждого посетителя. Между столиками дистанция — 1,5 метра. А для клиентов — обновленное меню.Рестораторы так обрадовались открытию, что приготовили к этому дню фирменное блюдо — хинкаль-матрешка: разрезаем, а внутри еще 10 хинкалей.Детским школам искусств оперштаб разрешил проводить вступительные экзамены в первый класс в очном режиме. Так что клавиши пустующих фортепьяно вскоре оживут.Мария Герасимова, директор "Детской музыкальной школы № 3 «Доминанта»: "Личный контакт с педагогами, у которых они будут учиться — это одна из составляющих успеха в дальнейшем в учебе. Конечно, это крайне необходимо".Но полноценно «музыкалки» и «художки» заработают только 1 сентября. Впрочем, как и другие образовательные учреждения.