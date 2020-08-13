«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.08.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
12.08.2020 в 14:45
10.08.2020 в 16:05
03.08.2020 в 14:45
03.08.2020 в 13:15
03.08.2020 в 11:40
07.08.2020 в 09:17
29.07.2020 в 18:13
29.07.2020 в 12:54
23.07.2020 в 13:10
23.07.2020 в 11:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.08.2020
Арктическое вторжение: ночью в Прикамье похолодает до +1
В Перми неизвестный сообщил о минировании нескольких районных судов
В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19
"Целый арсенал!" Уральский мастер создает оружие из дерева
Шесть пациентов заразились коронавирусом в двух больницах Перми
Объявлен конкурс на проектирование краевой музыкальной школы для одаренных детей
В пермскую колонию пытались пронести гашиш
"Нахимичили на срок": в Перми осуждены создатель нарколаборатории и два его подельника
Департамент образования проводит прямую линию
В аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапы
В Перми открываются рестораны и столовые
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.08.2020
Краевой опертшаб разрешил работу ресторанов и бассейнов
«Цветы жизни»: пермские школы помогают больным детям
В Перми поставят контейнеры для раздельного сбора мусора
В лагерях Прикамья отдыхают около 12 тысяч детей
"Превращения" - новая выставка в Детском музейном центре
В Нытвенском районе из больницы сбежал пациент с коронавирусом
Пермские молодожёны устроили благотворительную свадьбу
Пермячка собрала уникальную коллекцию советских игрушек
Социальную дистанцию на набережной должны контролировать дежурные
Пора делать выбор: вузы принимают заявления абитуриентов до 29 августа
Из-за коронавируса на карантин закрыто терапевтическое отделение больницы им. Тверье
В ГТРК «Пермь» распределили эфирное время между кандидатами в губернаторы
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Арктическое вторжение: ночью в Прикамье похолодает до +1
В Перми неизвестный сообщил о минировании нескольких районных судов
В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19
"Целый арсенал!" Уральский мастер создает оружие из дерева
Шесть пациентов заразились коронавирусом в двух больницах Перми
Объявлен конкурс на проектирование краевой музыкальной школы для одаренных детей
В пермскую колонию пытались пронести гашиш
"Нахимичили на срок": в Перми осуждены создатель нарколаборатории и два его подельника
Департамент образования проводит прямую линию
В аэропорту "Большое Савино" начали монтировать телетрапы
Добавить комментарий: